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Спорт

Представители Paris Saint Germain провели семинар для игроков клуба «Абдыш-Ата»

Фото 24.kg. Представители Paris Saint Germain

Представители турецкого футбольного клуба Paris Saint Germain провели семинар для юных футболистов и тренеров ФК «Абдыш-Ата». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил гендиректор филиалов Paris Saint Germain в Турции Нихат Огурду.

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По его словам, кыргызстанские футболисты имеют большой потенциал.

Технический директор филиалов Paris Saint Germain Хамза Гезмиш подчеркнул, что они поделились своими знаниями с юными футболистами и тренерами кыргызстанского клуба.

«Мы поделились друг с другом теорией, как нужно обучать юных футболистов и тренеров, и практическими приемами. Это наша первая совместная работа с игроками в Центральной Азии. До это мы работали только в Европе, например с Бельгией», — отметил он.

Генеральный менеджер ФК «Абдыш-Ата» Хуршид Лутфуллаев отметил, что три дня для подобных семинаров мало. «Завтра они улетают, но постараемся сотрудничать и дальше, осталось решить несколько вопросов. Можно сказать, что это только начало», — заключил он.

Ранее стало известно, что пять юных футболистов из Кыргызстана отправятся во Францию на соревнования, чтобы поборотьcя за места в престижной академии Paris Saint Germain.
Ссылка: https://24.kg/sport/175543/
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