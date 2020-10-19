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Общество

Назван вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Почечная недостаточность более чем в два раза повышает риск летального исхода при COVID-19, говорится в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Anaesthesia.

Оказалось, что 216 пациентов страдали от проблем с почками, хронических или вызванных непосредственно вирусом. При этом скончались 107 человек (около 50 процентов). В то же время в остальной группе среди людей, не страдавших от болезней почек, умерли только 32 человека (21 процент).
 

«Пятой части выживших остро требовалась заместительная почечная терапия (диализ). Они продолжали нуждаться в ней после выписки. Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов с COVID-19 приводит к высокой смертности и необходимости постоянной поддержки почек после выписки», — говорится в исследовании.

Ученые предположили: связь между коронавирусом и проблемами с почками может свидетельствовать о том, что вирус поражает не только легкие, либо о чрезмерно вредном воздействии лекарств при лечении.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169812/
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