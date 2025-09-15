Ключевые риски для экономики в 2026-2030 годах назвал Минфин

Стали известны факторы, которые могут повлиять на темпы экономического роста в Кыргызстане и исполнение доходной части бюджета в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в отчете Министерства финансов об основных направлениях фискальной политики страны.

Среди основных угроз отмечаются замедление мировой экономики из-за геополитической напряженности и торговых конфликтов, нестабильность на финансовых и сырьевых рынках, а также колебания цен на энергоносители и продовольствие.

Дополнительными рисками могут стать сокращение притока инвестиций и денежных переводов при ужесточении миграционной политики, осложнение ситуации на мировых финансовых рынках, что приведет к удорожанию заимствований, а также снижение внешнего спроса со стороны государств-партнеров.

Специалисты также считают, что существенное влияние способен оказать и природно-климатический фактор, который напрямую затрагивает агропромышленный комплекс и энергетику.

Минфин также обозначил риски по исполнению доходной части бюджета. Среди прочих — невыполнение прогнозных показателей социально-экономического развития, снижение объемов добычи золота, в том числе на руднике «Кумтор», падение цен на золото на мировых рынках, сокращение импорта из стран ЕАЭС и третьих государств.