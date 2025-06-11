В Кыргызстане впервые опробовали модель оценки риска бедствий INFORM. Это инструмент оценки риска стихийных бедствий на местах для улучшения принятия решений по их предотвращению, обеспечению готовности и своевременному реагированию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

Отмечается, что проект реализуется при поддержке правительства Швейцарии и Всемирной продовольственной программы ООН.

В ходе пилотного проекта локализованная модель INFORM применена на муниципальном уровне в Сузакском районе Джалал-Абадской области — одном из наиболее подверженных стихийным бедствиям регионов страны.

Охватывая все 13 айыльных аймаков, модель обеспечила целостное представление о риске стихийных бедствий для более чем 300 тысяч жителей, отметили в ведомстве.

Модель INFORM предоставляет исчерпывающие данные о потенциальных бедствиях в этом районе. Используя научные оценки рисков, инструмент помогает принимать обоснованные решения, определяя приоритетные области, требующие ресурсов.