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Общество

В Кыргызстане впервые опробовали модель оценки риска бедствий INFORM

В Кыргызстане впервые опробовали модель оценки риска бедствий INFORM. Это инструмент оценки риска стихийных бедствий на местах для улучшения принятия решений по их предотвращению, обеспечению готовности и своевременному реагированию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Отмечается, что проект реализуется при поддержке правительства Швейцарии и Всемирной продовольственной программы ООН.

В ходе пилотного проекта локализованная модель INFORM применена на муниципальном уровне в Сузакском районе Джалал-Абадской области — одном из наиболее подверженных стихийным бедствиям регионов страны.

Охватывая все 13 айыльных аймаков, модель обеспечила целостное представление о риске стихийных бедствий для более чем 300 тысяч жителей, отметили в ведомстве.

Модель INFORM предоставляет исчерпывающие данные о потенциальных бедствиях в этом районе. Используя научные оценки рисков, инструмент помогает принимать обоснованные решения, определяя приоритетные области, требующие ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332237/
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