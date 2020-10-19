За сутки по республике зарегистрировано 138 преступлений и 107 проступков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Так, по республике за последние сутки зарегистрировано в ЕРПП 138 преступлений и 107 проступков.

Отмечается, что для расследования преступлений и проступков проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Кроме этого, сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями местного самоуправления и ДНД проводят профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка.

Оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов.