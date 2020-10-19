Мэрия Бишкека возобновила выдачу проездных карт для пенсионеров

Мэрия Бишкека возобновила выдачу красных карт «Тулпар» для льготной категории горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сервисные центры работают с 9.00 до 18.00.

Адреса пунктов выдачи: Ленинский акимиат — проспект Чуй, 315;

Октябрьский акимиат — улица Байтика Баатыра, 17;

Свердловский акимиат — проспект Чуй, 28;

Первомайский акимиат — проспект Жибек Жолу, 348.

В мэрии добавили, что во всех точках раздачи соблюдены санитарные требования для безопасности пенсионеров.

По вопросам приобретения карт и работы системы электронного билетирования можно обращаться по номеру 0312582000, электронной почте: feedback@tulpar-card.kg.