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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Мэрия Бишкека возобновила выдачу проездных карт для пенсионеров

Мэрия Бишкека возобновила выдачу красных карт «Тулпар» для льготной категории горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сервисные центры работают с 9.00 до 18.00.

Адреса пунктов выдачи:

  • Ленинский акимиат — проспект Чуй, 315;
  • Октябрьский акимиат — улица Байтика Баатыра, 17;
  • Свердловский акимиат — проспект Чуй, 28;
  • Первомайский акимиат — проспект Жибек Жолу, 348.

В мэрии добавили, что во всех точках раздачи соблюдены санитарные требования для безопасности пенсионеров.

По вопросам приобретения карт и работы системы электронного билетирования можно обращаться по номеру 0312582000, электронной почте: feedback@tulpar-card.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169794/
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