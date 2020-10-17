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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Городской клинической больнице № 1 лечатся 79 человек с коронавирусом

Министр здравоохранения посетил Городскую клиническую больницу № 1 Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По ее данным, он ознакомился с качеством оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

По словам главного врача больницы Акылбека Мусаева, на сегодня в ГКБ № 1 развернуто отделение на 92 койки, получают лечение 79 пациентов, 12 из которых тяжелые.

«У нас есть все необходимое для лечения, медицинские работники обучены, СИЗ пока имеются в достаточном количестве», — сказал Акылбек Мусаев.

Министр дал указание вести мониторинг состояния здоровья пациентов, при необходимости проводить консультации соответствующих специалистов.

С марта в республике зарегистрировали 51 тысячу 490 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169730/
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