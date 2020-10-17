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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Материалы по Курсану Асанову об изменении меры пресечения в суд не поступали

Материалы в отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова об изменении меры пресечения в Бишкекский горсуд не поступали. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Первомайский районный суд столицы до сих пор не направил документы. «Причем нет регистрации и в электронной версии ЕРПП. Почему, непонятно. Курсану Асанову вменяется причастность к организации массовых беспорядков 9 октября. Хотя совершенно непонятно почему: его даже не было на трибуне в тот день на площади Ала-Тоо и, вообще, не было среди митингующих. Решением первой инстанции он водворен в СИЗО ГКНБ до 10 декабря. Но мы до сих пор не можем его обжаловать», — возмутилась Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности Темирлану Султанбекову, Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву и Курсану Асанову. Они все заключены под стражу на два месяца. Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169645/
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