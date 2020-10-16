Наведите порядок, власти! В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют

В Бишкеке у Дома правительства вновь начали собираться сторонники премьера Садыра Жапарова. На крыльце у центрального входа в здание установлена музыкальная аппаратура. Людей на Старую площадь по-прежнему подвозят организованно автобусами и легковыми машинами.

Сейчас на площади и в ближайших к ней скверах собралось порядка 200 человек. По словам одного из участников акции, они вышли, чтобы поддержать Жапарова.

«Сегодня Жогорку Кенеш должен рассмотреть отставку президента Сооронбая Жээнбекова и спикера Каната Исаева. Мы здесь для того, чтобы не дать им поменять свои планы», — объяснил мужчина.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. В этом случае исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр Садыр Жапаров.