ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов

Обстановка в столице Кыргызстана стабильная. Происшествий, связанных с нарушением общественного порядка, минувшей ночью не было. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«Сотрудники милиции, солдаты вооруженных сил и народные дружинники продолжают обеспечивать общественную безопасность граждан, проявлений каких-либо возможных посягательств на частное и государственное имущество обнаружено не было», — сообщили в столичной милиции.







В ГУВД уточнили, что все организации независимо от их форм собственности работают в обычном режиме. Общественный транспорт функционирует без перебоев.