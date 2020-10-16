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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов

Обстановка в столице Кыргызстана стабильная. Происшествий, связанных с нарушением общественного порядка, минувшей ночью не было. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«Сотрудники милиции, солдаты вооруженных сил и народные дружинники продолжают обеспечивать общественную безопасность граждан, проявлений каких-либо возможных посягательств на частное и государственное имущество обнаружено не было», — сообщили в столичной милиции.

В ГУВД уточнили, что все организации независимо от их форм собственности работают в обычном режиме. Общественный транспорт функционирует без перебоев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169509/
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