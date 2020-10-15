Митингующие в Бишкеке захватили технику службы «Тазалык»

Митингующие возле гостиницы «Иссык-Куль» решили переместиться к Дому правительства.

Возле отеля стоят автобусы, чтобы участники акции протеста могли добраться на Старую площадь. Однако те для передислокации выбрали машины муниципального предприятия «Тазалык».

Митингующие остановили проезжавшую мимо спецтехнику, взобрались в машину и направились на площадь.

Возле гостиницы «Иссык-Куль» проходил митинг сторонников Садыра Жапарова. Собралось примерно 1 тысяча 200 человек. Теперь они требуют роспуска Жогорку Кенеша и отставки спикера Каната Исаева.

Митингующие заявляют, что расходиться не собираются, пока их требования выполнены не будут.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства автоматически становится торага парламента Канат Исаев.