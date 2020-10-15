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Общество
Сюжет: Безопасный город

Почему не стоит продавать и покупать авто по доверенности: рекомендации Минюста

Министерство юстиции подготовило видеоролик, в котором в максимально доступной форме рассказано о плюсах и минусах покупки и продажи транспортных средств по доверенности, а также о связанных с этим рисках.

В ведомстве также отметили, что доверенность на автомашину не является правоустанавливающим документом.

Напомним, что после запуска в Кыргызстане проекта «Безопасный город» большое количество граждан, прежде продавших свои автомобили по доверенности, стали жаловаться на то, что им приходят штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые они не совершали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169480/
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