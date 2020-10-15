Почему не стоит продавать и покупать авто по доверенности: рекомендации Минюста

Министерство юстиции подготовило видеоролик, в котором в максимально доступной форме рассказано о плюсах и минусах покупки и продажи транспортных средств по доверенности, а также о связанных с этим рисках.

В ведомстве также отметили, что доверенность на автомашину не является правоустанавливающим документом.

Напомним, что после запуска в Кыргызстане проекта «Безопасный город» большое количество граждан, прежде продавших свои автомобили по доверенности, стали жаловаться на то, что им приходят штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые они не совершали.