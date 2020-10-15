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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие отправились на Старую площадь Бишкека

Митингующие возле гостиницы «Иссык-Куль» решили поменять локацию.

Сторонники Садыра Жапарова выезжают на Старую площадь Бишкека возле Дома правительства. Будут дожидаться премьер-министра там.

Возле гостиницы «Иссык-Куль» проходил митинг сторонников Садыра Жапарова. Собралось примерно 1 тысяча 200 человек. Теперь они требуют роспуска Жогорку Кенеша и отставки спикера Каната Исаева.

Митингующие заявляют, что расходиться не собираются, пока их требования выполнены не будут.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства автоматически становится торага парламента Канат Исаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169469/
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