Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Эрнис Ашырбаев назначен помощником премьер-министра; Подробнее

— Адыл Каниметов освобожден от должности мэра города Каракола; Подробнее

— Элнура Мамбетжунушева назначена председателем Государственной таможенной службы; Подробнее

— Нуржигит Кадырбеков назначен министром культуры, информации и туризма; Подробнее

— Дастан Дюшекеев назначен пресс-секретарем премьер-министра; Подробнее

— о кадровых назначениях. Подробнее

Пресс-служба президента: Подписаны указы

— о назначении премьер-министра и членов правительства; Подробнее

— об освобождении некоторых членов правительства.

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