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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Эрнис Ашырбаев назначен помощником премьер-министра; Подробнее
— Адыл Каниметов освобожден от должности мэра города Каракола; Подробнее
— Элнура Мамбетжунушева назначена председателем Государственной таможенной службы; Подробнее
— Нуржигит Кадырбеков назначен министром культуры, информации и туризма; Подробнее
— Дастан Дюшекеев назначен пресс-секретарем премьер-министра; Подробнее
— о кадровых назначениях. Подробнее

Пресс-служба президента: Подписаны указы

— о назначении премьер-министра и членов правительства; Подробнее
— об освобождении некоторых членов правительства.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169291/
просмотров: 591
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