Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Эрнис Ашырбаев назначен помощником премьер-министра; Подробнее
— Адыл Каниметов освобожден от должности мэра города Каракола; Подробнее
— Элнура Мамбетжунушева назначена председателем Государственной таможенной службы; Подробнее
— Нуржигит Кадырбеков назначен министром культуры, информации и туризма; Подробнее
— Дастан Дюшекеев назначен пресс-секретарем премьер-министра; Подробнее
— о кадровых назначениях. Подробнее
Пресс-служба президента: Подписаны указы
— о назначении премьер-министра и членов правительства; Подробнее
— об освобождении некоторых членов правительства.
Рубрика «Официально» по ссылке.