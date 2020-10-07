Освобождение Батукаева. Сторонники Аиды Саляновой требуют рассмотрения дела

В Бишкеке около здания Свердловского районного суда собрались сторонники экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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Сегодня должно было состояться очередное рассмотрение дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако, по словам Аиды Саляновой, незадолго до начала заседания процесс отменили.

Участники акции протеста требуют, чтобы судья Жыпара Сабырова пришла и заседание состоялось.

«Почему за короткое время судьи выпустили Алмазбека Атамбаева и других? Почему судья Жыпара Сабырова отменяет процесс в отношении Аиды Саляновой? Мы требуем, чтобы заседание состоялось, в протином случае будем требовать люстрации судьи Сабыровой. Аида Салянова должна быть оправдана», — говорят митингующие.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.