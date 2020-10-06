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Общество

Беспорядки в Бишкеке. Ранен еще один член партии «Ата Мекен»

Беспорядки в центре Бишкека продолжаются. Регулярно поступают сообщения о пострадавших.

Ранен в ногу резиновой пулей еще один член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. 

Митингующие прододжают забрасывать милиционеров камнями. Те в ответ применяют спецсредства: слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты. Участники беспорядков переворачивают машины, жгут контейнеры с мусором. 

Около 400 протестующих продолжают стычки с милицией. Митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции напротив ЦУМ «Айчурек». Агрессивная толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167712/
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