На скорой помощи в Бишкеке сформированы дополнительные бригады. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.

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Он отметил, что на станцию приехали врачи, у которых был выходной, выезжают на резервных машинах. И добавил, что толпа заблокировала выезд со станции скорой помощи.

Сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.