00:57
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

На скорой помощи в Бишкеке сформированы дополнительные бригады

На скорой помощи в Бишкеке сформированы дополнительные бригады. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов. 

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие перекрыли въезд на станцию скорой помощи

Он отметил, что на станцию приехали врачи, у которых был выходной, выезжают на резервных машинах. И добавил, что толпа заблокировала выезд со станции скорой помощи. 

Сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые. 

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167704/
просмотров: 568
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Ранен еще один член партии «Ата Мекен»
Фельдшеру скорой помощи камнем пробили голову. Ее госпитализировали
Беспорядки в Бишкеке. Ранен экс-замминистра экономики
В Караколе перед зданием обладминистрации проходит митинг
Разгон митинга в Бишкеке. Начато досудебное производство по массовым беспорядкам
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана получило две машины скорой помощи
В Бишкеке на улице Толстого насмерть сбили женщину
Городу Ош узбекская диаспора купила машину скорой помощи
В Таласской области бизнесмены купили 11 машин скорой помощи
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
00:53
MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел сбой MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел...
00:44
Выборы-2020. Встреча президента с лидерами партий перенесена на 9.00
00:20
Беспорядки в Бишкеке. Разбиты шесть машин скорой помощи
00:18
Беспорядки в Бишкеке. У журналиста 24.kg отобрали телефон сотрудники милиции
00:15
Ручной пересчет. Обработано более 85 процентов бюллетеней