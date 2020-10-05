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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Объединение проигравших партий не повлияло бы на итоги

Выборы прошли с серьезными системными нарушениями, но это было ожидаемым. Политолог Эмиль Джураев прокомментировал 24.kg предварительные итоги голосования.

По его словам, для большинства участников выборного процесса уровень манипуляций перешел ожидаемые границы. «Поэтому вполне объяснимо, что теперь проходят массовые протесты», — сказал он.

Эмиль Джураев отметил, что сегодня звучит много критики в адрес оппозиционных партий, что они изначально должны были объединиться.

«Но я не думаю, что объединение могло быть полезным или позитивным шагом. Если их голоса сложить, все равно не сильно много будет. Но дело даже не в этом. Если мы критикуем переход отдельных депутатов в разные партии, искусственное слияние политобъединений, то как мы можем требовать от них сливаться воедино, если они придерживаются разных точек зрения», — заключил он.

Проигравшие политорганизации сегодня проводят акцию протеста.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167641/
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