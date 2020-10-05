Выборы-2020. Итоги должны быть подведены в течение 20 дней

Итоги выборов должны быть подведены в течение 20 дней со дня голосования. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, сроки установлены в избирательном законодательстве.

«В этот период происходит подведение итогов на избирательных участках, в течение трех дней участники выборов могут их оспорить», — отметила глава Центризбиркома.

Она добавила, что по автоматическим считывающим урнам обработано 98 процентов бюллетеней. Примерно 63 процента (1 тысяча 558) участков предоставили итоги ручного подсчета голосов. Именно по нему будут подводиться окончательные итоги выборов.