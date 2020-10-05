15:50
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Итоги должны быть подведены в течение 20 дней

Итоги выборов должны быть подведены в течение 20 дней со дня голосования. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, сроки установлены в избирательном законодательстве.

«В этот период происходит подведение итогов на избирательных участках, в течение трех дней участники выборов могут их оспорить», — отметила глава Центризбиркома.

Она добавила, что по автоматическим считывающим урнам обработано 98 процентов бюллетеней. Примерно 63 процента (1 тысяча 558) участков предоставили итоги ручного подсчета голосов. Именно по нему будут подводиться окончательные итоги выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167598/
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной системе
Выборы-2020. Тамерлан Ибраимов прокомментировал итоги голосования 4 октября
Митингующие у Театра оперы и балета теперь направились на площадь Ала-Тоо
На проведение выборов Центризбирком потратил более 416 миллионов сомов
Выборы-2020. У здания Театра оперы и балета проходит митинг четырех партий
Ручной пересчет. Позиции партий укрепляются
В день голосования скорую помощь вызывали на четыре избирательных участка
Выборы-2020. Треть бюллетеней посчитали вручную: пятерка лидеров меняется
Россия и ОДКБ признали легитимность парламентских выборов в Кыргызстане
Выборы-2020. Наблюдатели из «Келечекке жол» не выявили грубых нарушений
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
5 октября, понедельник
15:44
Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной системе Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной...
15:33
Выборы-2020. Тамерлан Ибраимов прокомментировал итоги голосования 4 октября
15:31
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
15:27
Россия может вновь закрыть границы из-за коронавируса
15:27
В Таласе на митинг вышли представители «Ата Мекена» и «Республики»