Минкультуры планирует в Оше организовать музей под открытым небом

В Ошской области планируется организовать археологический памятник «Сүрөттүү-Таш». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, это будет музей под открытым небом. Министр Азамат Жаманкулов поручил оформить необходимую документацию.

«Этот археологический памятник является культурным наследием с изображениями лошадей, оленей, горных козлов и леопардов III века до нашей эры — V века нашей эры. На памятнике изображены лошади и известны в исторических источниках и научной литературе как «даванские кони» и «небесные кони», — пояснили в ведомстве.