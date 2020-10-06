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Общество

Минкультуры планирует в Оше организовать музей под открытым небом

В Ошской области планируется организовать археологический памятник «Сүрөттүү-Таш». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, это будет музей под открытым небом. Министр Азамат Жаманкулов поручил оформить необходимую документацию.

«Этот археологический памятник является культурным наследием с изображениями лошадей, оленей, горных козлов и леопардов III века до нашей эры — V века нашей эры. На памятнике изображены лошади и известны в исторических источниках и научной литературе как «даванские кони» и «небесные кони», — пояснили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167582/
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