Турсунбек Акун призывает проигравшие партии с достоинством принять поражение

«Кыргызстан нуждается в политической культуре», — заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун на пресс-конференции в 24.kg.

По его словам, кыргызским политикам не хватает зрелости.

Турсунбек Акун признал, что были нарушения, но почти все наблюдатели признают выборы. «Парламентская гонка прошла в сложных условиях во время пандемии. По предварительным данным, прошли четыре партии. Считаю, что проигравшие должны признать результаты голосования и показать политическую культуру. Они первыми должны поздравить победивших. Именно так делают зрелые политики», — предлагает он.

По предварительным сведениям ЦИК, в парламент прошли «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Однако результаты могут измениться после ручного подсчета бюллетеней.