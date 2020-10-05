Выборы-2020. На митинг в Бишкеке вышли «Социал-демократы Кыргызстана»

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг политической партии «Социал-демократы Кыргызстана». Сейчас на площади находится около 20 участников.

Участники акции протеста заявили, что они не согласны с предварительными итогами выборов в парламент.

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев заявил, что митингующие намерены выразить протест результатам выборов.

«Вы сами видите, «Биримдик» получит 46 мандатов. А 45 мандатов получит «Мекеним Кыргызстан» — ее представители контролируют таможенные органы, в частности, Арстанбек Боронбаев контролирует юго-западную таможню. Другой человек работает начальником отдела Генпрокуратуры, курирует вопросы контрабанды. Все идет к тому, что в стране устанавливается режим таможенной ОПГ. Результаты выборов показывают, что перспектив на изменения в стране не будет», — сказал Кадыр Атамбаев.

По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.

Больше всего голосов избирателей, по предварительным сведениям, набрали:

«Биримдик» — 24,53 процента;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;

«Кыргызстан» — 8,74 процента;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).

Проигравшие политорганизации сегодня планируют провести акцию протеста.