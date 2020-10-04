В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша. В 20.00 закрылись избирательные участки по стране. К 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.

Отметим, в республике было открыто 2 тысячи 430 УИК, 45 — за рубежом.

Из 3 миллионов 523 тысяч 554 избирателей, в голосовании приняли участие, по предварительным данным, более 1,5 миллиона человек.

Максимальная явка зафиксирована в городе Оше. Активно голосуют Джалал-Абадская область, Ошская и Таласская.

Ранее сообщалось, что в ЕРПП зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений. Больше всего фактов зафиксировано в Джалал-Абадской области — пять, в Ошской и Бишкеке — по три, в Чуйской — четыре.

За мандаты боролись 16 политических партий.