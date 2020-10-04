Выборы-2020. Член ЦИК объяснил, в каком случае бюллетень может быть аннулирован

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров объяснил 24.kg, в каком случае бюллетень может быть аннулирован.

По его словам, поступает много жалоб, что избиратели фотографируют бюллетени.

«По закону снимать документ запрещено. Это административное правонарушение и карается штрафом в 10 тысяч сомов. Однако если бюллетень опущен в урну, изымать его или не засчитывать никто не имеет права. Избиратель может быть оштрафован. Но его голос должен быть учтен», — сказал Тынчтык Шайназаров и добавил, что голосование не будет засчитано только в том случае, если избиратель, уличенный в том, что сфотографировал бюллетень, бросит документ в кабинке и сбежит или испортит его — порвет либо зачеркнет ручкой.

Он отметил, что также поступают жалобы о массовом подвозе избирателей, о том, что не могут найти себя в списках.

Напомним, что участки закроются в 20.00. Центризбирком обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.