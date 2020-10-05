Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 октября ясно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 11 часов 31 минуты.

У кого намечается той

Нурлан Дюшембиев

Родился 5 октября 1965 года в Караколе. Заместитель генерального прокурора КР.

Памятные даты

День работника образования Кыргызской Республики

Профессиональный праздник работников образования отмечался в Кыргызстане с 1965 года в первое воскресенье октября, но в 2014-м постановлением правительства его решено отмечать 5 октября, которое в более чем ста странах отмечается как День учителя.

Это праздник более 1,6 миллиона работников образования — воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей средних школ, лицеев, преподавателей колледжей, профессиональных училищ, вузов, педагогов внешкольных и других воспитательных учреждений, сотрудников Министерства образования и его структурных подразделений.

День работников уголовного розыска Кыргызской Республики

История возникновения подразделения берет свое начало с 1918 года, когда 5 октября коллегия НКВД РСФСР утвердила положение о советском уголовном розыске, в котором указывалось, что УР создается «для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Сотрудники службы ежегодно раскрывают почти 70 процентов уголовных дел: убийства, разбои, занимаются поиском без вести пропавших граждан и преступников.

День города Ош

Фото пресс-службы Оша. Южная столица празднует день города, 2017 год

Ош — один из древнейших центральноазиатских городов. Точная дата его возникновения неизвестна, но постановлением государственной администрации города от 23 марта 2001-го установлено ежегодное проведение Дня города Ош 5 октября.

В этот день во всех парках и скверах проводятся праздничные мероприятия.

В районе села Нура произошло сильное землетрясение

Фото reporter.kg. Село Нура после землетрясения

В 2008 году в 21.52 подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера унесли жизни 75 человек, из которых 42 оказались детьми. Было разрушено 144 здания. В больницы попали 93 ребенка и 49 взрослых. Землетрясение также ощущалось в Таджикистане, Узбекистане и Китае.

Всемирный день архитектуры

У архитекторов всего мира и ценителей архитектурных шедевров сегодня профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры, который они отмечают в первый понедельник октября.



Этот праздник учрежден Международным союзом архитекторов. Изначально на собрании в 1985-м решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996-м Международный союз архитекторов принял резолюцию о переносе празднования на первый понедельник октября, приурочив его проведение ко Всемирному дню Хабитат.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдухалим Раимжанов

Фото из интернета. Абдухалим Раимжанов

Родился 5 октября 1943 года в селе Уч-Коргон Баткенской области. Советский, кыргызский гематолог; доктор медицинских наук, профессор, основатель гематологической службы Кыргызской Республики, создатель Кыргызского научного центра гематологии, заслуженный врач Киргизской ССР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик НАН КР.

Подготовил доктора и 12 кандидатов наук. Автор 305 научных трудов, в том числе 14 монографий и 34 учебно-методических рекомендаций.

Куда сходить

Культура