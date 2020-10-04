Для отчета? Некоторые избиратели пытаются сфотографировать бюллетени

В УИК № 7256 села Манас Сокулукского района избиратель сфотографировал свой бюллетень. Информацию 24.kg подтвердила председатель участковой избирательной комиссии Вера Бородавка.

По ее словам, правоохранители совместно с наблюдателями составили акт об испорченности бюллетеня.

«Это пока единственное нарушение в нашем участке. Мы все следим за порядком», — добавила Вера Бородавка.

На видео избиратель свои действия объясняет желанием оставить себе память о том, как он отдал голос.

Такие же нарушения зафиксированы и на других участках. В УИК № 1128 Бишкека, расположенной в школе № 20, девушка прошла в кабину с телефоном и тоже сфотографировала бюллетень.