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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Баткенской области проходит выездное голосование

В Баткенской области проводится выездное голосование. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

Уточняется, что сегодня, 3 октября, голосует 1 тысяча 351 житель области. Это граждане, которые не могут прийти на свой избирательный участок.

«Подготовка к выборам депутатов Жогорку Кенеша идет по плану. Соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Для охраны общественного порядка привлечены 662 сотрудника милиции. На 215 избирательных участках зарегистрированы 284 тысячи 265 человек», — сообщили в полпредстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167319/
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