Выборы-2020. Несколько ТИК в регионах не получили новые средства защиты

Несколько территориальных избирательных комиссий в регионах не получили новую партию средств защиты. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Атыр Абдрахматова.

По ее словам, поступила жалоба от представителей нескольких областных территориальных избирательных комиссий. Они утверждают, что не получили дополнительно перчатки и маски, которые должны были раздать УИК в день голосования.

Атыр Абдрахматова отметила, что Центризбирком должен отреагировать, поскольку изначально он обещал все УИК обеспечить средствами защиты в день выборов.

Ранее сообщалось, что 57 миллионов 983 тысячи сомов пойдут на санитарно-эпидемиологические мероприятия, из которых 25 миллионов — на маски для избирателей и 6 миллионов 970 тысяч — на маски для членов ТИК и УИК, привлеченных специалистов и сотрудников МВД.

1 миллион 74 тысячи потратят на резиновые перчатки. Респираторы на день голосования из расчета по две штуки на каждого члена УИК обойдутся в 16 миллионов 309 тысяч сомов.