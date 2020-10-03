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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Генпрокуратуре зафиксировали факты нарушения избирательного законодательства

Органы прокуратуры зафиксировали факты нарушения избирательного законодательства во время выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

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Уточняется, что в интернет-ресурсах опубликовано видео, в котором представители политической партии «Кыргызстан», находясь в микрорайоне «Черемушки» города Оша, с целью подкупа голосов избирателей, раздали жителям по 10 мешков угля. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

В надзорном органе отметили, что также в социальной сети Facebook опубликовано видеообращение председателя Эмгек-Талинского айыльного кенеша Нарынского района Б.у.Д. Последний говорит о том, что представители кандидата в депутаты Улана Бакасова предложили деньги на проведение питьевой воды в одном из сел взамен на 300 голосов на предстоящих выборах. Они внесли в качестве предоплаты 300 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» УК КР, и начато досудебное производство.

В прокуратуру Узгенского района поступило обращение руководителя аппарата местной госадминистрации А.А. о ведении главой Алтын-Булакского айыльного округа Т.С. агитации посредством призыва подчиненных работников и преподавателей местных школ проголосовать на предстоящих выборах за политическую партию «Мекенчил». Этот факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

Кроме того, в Джалал-Абаде на основании заявления И.В. проведена проверка по факту угрозы ему сотрудником органов внутренних дел Ф.К. за агитационную кампанию в пользу одной из политических партий.

Материал зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167276/
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