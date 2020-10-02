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Общество

В парке «Адинай» появится стела в память о жертвах COVID-19

В парке «Адинай» появится стела в память о жертвах COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, парк сегодня посетил глава государства Сооронбай Жээнбеков, родственники и однокурсники Адинай Мырзабековой, а также медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и другие активные участниками борьбы с пандемией. Они почтили память кыргызстанцев, ставших жертвами COVID-19, посадили деревья.

Выразив соболезнования родным и близким погибших кыргызстанцев, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что новый парк будет называться Парком медиков и волонтеров имени Адинай. Глава государства также ознакомился с макетом стелы, которую в будущем установят в парке.

«Стела представляет из себя две закрученные конструкции, олицетворяющие собой руки, прикрывающие летающих бабочек от огня. Архитектурное сооружение посвящено гражданам страны, внесшим свой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167262/
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