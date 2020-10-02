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Общество

Призыв к захвату власти. Членов общественного объединения водворили в СИЗО

Членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан» водворили в СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.

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Разжигание межрегиональной вражды. Задержаны лидеры общественного объединения

Уточняется, что мера пресечения четырем из пяти подозреваемых избрана 1 октября. Ходатайство о заключении под стражу поступило от прокуратуры Бишкека. Им вменяется разжигание межрегиональной вражды и призывы к насильственному захвату власти.

Напомним, в Сети начали распространять видео, где неизвестные обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти. Милиция задержала пятерых человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167259/
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