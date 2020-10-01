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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК пожаловались на педагога вуза: агитировала за две партии

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила информация о преподавательнице вуза, которая агитирует за две партии. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что членам группы по WhatsАpp пришло сообщение от жительницы 6-го микрорайона К.Эрназаровой. Она указала, что некая Гулкаир, педагог вуза, также проживающая в столице и в этом же микрорайоне, проводит активную агитацию среди жителей.

Она просит подписать список сторонников политической партии «Мекеним Кыргызстан». Женщина обещает, что политорганизация за свой счет проведет ремонт в доме и улучшит условия проживания жителей.

«В случае отказа кого-либо из жителей Гулкаир начинает агитировать за «Кыргызстан», которая также готова бесплатно установить на территории дома камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Заявительница отметила, что таким образом эти объединения пытаются подкупить избирателей.

Информация направлена в МВД. Началось расследование.

Напомним, что за три дня до даты выборов ЦИК не может снимать партию или отдельных кандидатов с гонки. Центризбирком вправе вынести предупреждение и оштрафовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167091/
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