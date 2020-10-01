Выборы-2020. Журналисты промониторят соцсети на использование языка вражды

Независимый союз журналистов Кыргызстана (НСЖ) начал мониторинг использования языка вражды в СМИ, интернет-изданиях и социальных сетях в период проведения парламентских выборов — 2020.

Объединение журналистов, используя IT-методы сбора и анализа информации, проводит исследование социальных медиа, включая Twitter, Facebook, Instagram и ресурсы более 40 медиапорталов, аккредитованных ЦИК для освещения выборов и размещения агитационных материалов.

По словам главы НСЖ Азамата Касыбекова, в последние годы среди журналистского сообщества и кыргызстанцев язык вражды становится часто применяемым.

«Эта негативная тенденция не может не тревожить наше профессиональное объединение. Подобное поведение участников приводит к нестабильности в обществе, росту недоверия к парламентаризму и эскалации ситуации в обществе», — отметил он.

В агитационный период политические партии зачастую прибегают к недопустимым формам коммуникации, таким как язык вражды. Азамат Касыбеков

Независимый союз журналистов Кыргызстана создал веб-платформу, на которой будет представлен анализ использования языка вражды.

Эксперты подчеркивают, что это позволит избирателям и гражданскому обществу принимать более взвешенные и осознанные решения. «Не только политорганизации, но и СМИ, НПО и пользователи социальных сетей должны понимать ответственность в распространении подобной информации. Государственные органы в свою очередь должны проводить разъяснительные работы на местах, чтобы в краткосрочной перспективе сократить использование языка вражды и минимизировать риски и угрозы, а в долгосрочной — отказаться от него полностью», — сказал Азамат Касыбеков.

Он добавил, что полученные в ходе мониторинга данные позволят обозначить угрозы, которые несет язык вражды.