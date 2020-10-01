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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кража баннеров и угрозы: в Генпрокуратуре рассказали о нарушениях

В ЕРПП зарегистристрированы факты нарушения законодательства во время предвыборной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что в социальной сети опубликовано видео, в котором начальник ДЭУ Аксыйского района А.М. и руководитель аппарата Аксыйской районной государственной администрации М.С. для поддержки одного из кандидатов в депутаты партии «Мекеним Кыргызстан» использовали в ночное время служебную автомашину и осуществляли подкуп избирателей.

30 сентября прокуратурой Аксыйского района публикация видео зарегистрирована в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках, дело направлено в ОВД для расследования.

«26 сентября гражданин Ш.Ш. обратился в УИК № 7229 села Новопавловка для проверки себя в списке избирателей. Выяснилось, что в электронной базе этот человек был зарегистрирован в УИК города Каракола. Регистрация прошла без его ведома путем заполнения формы № 2 с изменением избирательного адреса. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Фальсификация избирательных документов» УК КР. Также поступило заявление по факту угрозы применения физического насилия в отношении А.С. двумя неизвестными в случае, если он продолжит агитировать в пользу партии «Биримдик». Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках», — сообщили в надзорном органе.

Еще один факт нарушения законодательства зарегистрирован в ЕРПП 27 сентября по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР. Глава штаба политической партии «Кыргызстан» Р.Н. заявил о краже 12 баннеров, размещенных в селе Сакалды Ноокенского района.

Кроме того, установлено, что в ночь на 28 сентября похищен баннер политической партии «Биримдик», размещенный в селе Томонку-Чуй. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167059/
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