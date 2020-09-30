19:43
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Алмазбека Атамбаева. Подсудимые обвиняют ГКНБ в сокрытии улик

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го.

Один из обвиняемых экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев заявил, что 7 августа прошлого года во время операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева сотрудники спецназа «Альфа» после проникновения во двор резиденции изъяли все диски, на которых хранились записи камер видеонаблюдения, стоявших по периметру дома. 

Читайте по теме
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшему президенту разрешили участвовать в суде

По его словам, у 55 сотрудников «Альфы», принимавших участие в спецоперации, на касках были закреплены видеорегистраторы. Но во время судебного разбирательства, в котором они проходят как свидетели и потерпевшие, они заявили, что потеряли каски и не сохранилась ни одна видеосъемка.

Канат Сагымбаев считает, что руководство ГКНБ намеренно скрывает улики. 

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166973/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшему президенту разрешили участвовать в суде
Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
В Париже пройдет выставка дочери Алмазбека Атамбаева художницы Алии Шагиевой
Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться
В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
Дело Атамбаева. Обвиняемые в знак протеста решили покинуть судебное заседание
Дело Алмазбека Атамбаева. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Популярные новости
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Бизнес
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
30 сентября, среда
19:36
Семь причин, почему избиратель должен поддержать партию «Биримдик» Семь причин, почему избиратель должен поддержать партию...
19:27
Выборы-2020. ЦИК аккредитовала еще 55 международных наблюдателей
19:20
Турция поддержала развитие семеноводства в Кыргызстане
19:01
Цифра дня. 153,4 миллиарда сомов составляет кредитный портфель банков КР
18:54
Канатбек Исаев: «Кыргызстан» состоит из идейных лидеров, преуспевших во многом