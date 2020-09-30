Дело Алмазбека Атамбаева. Подсудимые обвиняют ГКНБ в сокрытии улик

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го.

Один из обвиняемых экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев заявил, что 7 августа прошлого года во время операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева сотрудники спецназа «Альфа» после проникновения во двор резиденции изъяли все диски, на которых хранились записи камер видеонаблюдения, стоявших по периметру дома.

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По его словам, у 55 сотрудников «Альфы», принимавших участие в спецоперации, на касках были закреплены видеорегистраторы. Но во время судебного разбирательства, в котором они проходят как свидетели и потерпевшие, они заявили, что потеряли каски и не сохранилась ни одна видеосъемка.

Канат Сагымбаев считает, что руководство ГКНБ намеренно скрывает улики.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.