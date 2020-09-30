Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 сентября облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 46 минут.
У кого намечается той
Марат Ташбаев
Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых.
Памятные даты
Международный день переводчика
Ежегодно с 1991-го 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.
Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.
Куда сходить
Культура
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- Gallery M приглашает на выставку.