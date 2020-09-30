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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 сентября облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 46 минут.

У кого намечается той

Марат Ташбаев

Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых. 

Памятные даты

Международный день переводчика

Ежегодно с 1991-го 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков. 

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • Gallery M приглашает на выставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166836/
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