В Баткенской области пересмотрели ограничения. Транспорт будет ездить

Баткенский областной штаб пересмотрел ограничения, введенные накануне. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, учтены обращения водителей общественного транспорта и жителей к местной власти. А также их готовность строгого соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, на скотных рынках, мечетях и торговых центрах.
Облштаб разрешил работать с соблюдением санитарных требований. При этом сохраняется строгий контроль соблюдения масочного режима и ограничение на проведение тоев, свадеб, поминок.
На рынках, в торговых центрах, магазинах, ресторанах и общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция, в отношении нарушителей будут принимать соответствующие меры.