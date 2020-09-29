В Баткенской области пересмотрели ограничения. Транспорт будет ездить

Баткенский областной штаб пересмотрел ограничения, введенные накануне. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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По его данным, учтены обращения водителей общественного транспорта и жителей к местной власти. А также их готовность строгого соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, на скотных рынках, мечетях и торговых центрах.

Облштаб разрешил работать с соблюдением санитарных требований. При этом сохраняется строгий контроль соблюдения масочного режима и ограничение на проведение тоев, свадеб, поминок.

На рынках, в торговых центрах, магазинах, ресторанах и общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция, в отношении нарушителей будут принимать соответствующие меры.