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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Что нужно сделать, чтобы проголосовать вне помещения

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал 24.kg, что нужно делать, чтобы проголосовать вне помещения.

По его словам, необходимо подать заявление до 2 октября включительно о намерении исполнить свой гражданский долг на дому. «3 октября к вам приедет бригада с переносной урной. Если у вас подозрение на коронавирус, оставайтесь дома и известите о своем состоянии участковую избирательную комиссию того участка, к которому прикреплены или на котором хотели проголосовать по форме № 2», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что если избиратель находится в больнице, то он также может рассчитывать на то, что к нему прибудут члены УИК, чтобы он мог проголосовать.

Прием заявлений уже начался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166509/
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