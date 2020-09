В интернете набирает популярность видео с участием ведущей утреннего шоу Fox & Friends Эйнсли Эрхардт. Ролик опубликовал пользователь Bobby Lewis в Twitter.

Женщина слушала своего коллегу, когда камера опустилась на ее бюст. Ведущая засмеялась и попросила оператора вернуть камеру на место. Соведущие шутку оценили, как и пользователи Сети.