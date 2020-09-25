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Общество

Цифра дня. 56,4 миллиона сомов поступило в ФУГИ от аренды госимущества

На 21 сентября доходы ФУГИ от сдачи в аренду государственного имущества составили 56,4 миллиона сомов. Об этом сегодня на общественных слушаниях по проекту бюджета на 2021 год сообщил статс-секретарь Фонда по управлению госимуществом Илияз Ташбаев.

По его словам, по сравнению с показателями прошлых годов наблюдается определенное снижение прибыли. В 2016-м поступление денежных средств от аренды госимущества составило 56,2 миллиона сомов, в 2017 году — 111,6 миллиона, в 2018-м — 167,5 миллиона и в 2019 году — 191,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166445/
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