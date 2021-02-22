В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление муниципального имущества (УМИ) проведет аукционы по сдаче в аренду рекламных щитов, помещений, находящихся в муниципальной собственности, 24 февраля, 22 и 23 марта. Принять в них участие можно на электронной торговой площадке etp.okmot.kg/msu.

На аукцион выставлены 30 рекламных билбордов сроком на один год и около 20 муниципальных объектов сроком на три года.

В мэрии напомнили, что в рамках земельной реформы четко регламентирован порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронный аукцион. «Это позволит сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города», — отметили в мэрии.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по номеру 0312620127, в социальной сети Facebook, а ознакомиться с положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате — по ссылке.