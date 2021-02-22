16:14
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества

В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление муниципального имущества (УМИ) проведет аукционы по сдаче в аренду рекламных щитов, помещений, находящихся в муниципальной собственности, 24 февраля, 22 и 23 марта. Принять в них участие можно на электронной торговой площадке etp.okmot.kg/msu.

На аукцион выставлены 30 рекламных билбордов сроком на один год и около 20 муниципальных объектов сроком на три года.

В мэрии напомнили, что в рамках земельной реформы четко регламентирован порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронный аукцион. «Это позволит сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города», — отметили в мэрии.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по номеру 0312620127, в социальной сети Facebook, а ознакомиться с положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате — по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184283/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылась еще одна воркаут-площадка
Мэрия Бишкека должна прекратить финансировать расходы республиканского бюджета
Почему горожане должны оплачивать муниципальное жилье, возмутилась бишкекчанка
Сократить число чиновников мэрии предложил бишкекчанин
Сделать приоритетным ремонт лифтов при выделении стимгрантов просят бишкекчане
С приходом нового мэра может измениться и бюджет столицы
Канализация, дороги. О чем на бюджетных слушаниях говорят бишкекчане
Бюджет Бишкека. Как мэрия планирует доходы
В мэрии просят роллеров и велосипедистов не кататься на гранитных плитах
Бишкекчане митингуют против переноса ипподрома. Вице-мэр успокоил недовольных
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
15:55
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Ул...
15:49
Местные выборы. Еще одна партия заявила о намерении баллотироваться в БГК
15:43
Эксперт вымогал взятку за заключение об изнасиловании несовершеннолетней
15:34
Бишкекчанин пожаловался на частые необоснованные отключения электроэнергии
15:15
В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества