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Общество

Помещение в аренду. В Бишкеке стартовал первый муниципальный онлайн-аукцион

Управление муниципального имущества (УМИ) мэрии Бишкека проводит онлайн-аукцион на предоставление в аренду торговых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, 34 объекта уже размещены на электронной торговой площадке https://etp.okmot.kg. «Это небольшие территории для установки пунктов приема платежей, платежных терминалов, мини-футбольные поля и другое», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, что в рамках земельной реформы четко регламентировали порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронный аукцион. Это позволяет сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходы города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180254/
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