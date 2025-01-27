Муниципальный пансионат «Алтын Булак»: продается или сдается в аренду?

Единственная муниципальная здравница Бишкека выставлена на торги по заниженной цене. Пост с таким заголовком сегодня опубликовал в соцсетях депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что мэрия Бишкека приняла решение выставить на аукцион муниципальный пансионат «Алтын Булак», расположенный на берегу Иссык-Куля в селе Сары-Ой.

«Этот пансионат играет важнейшую роль для города. Он может быть использован как место для отдыха спортсменов, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — написал депутат.

Однако вместо того, чтобы развивать этот социально значимый объект, мэрия решила его сдать в аренду. Куванычбек Конгантиев, депутат БГК.

По его мнению, стоимость, по которой выставлен пансионат, явно ниже рыночной, что вызывает еще больше вопросов. «Почему администрация готова распрощаться с ценным городским имуществом за такую цену? Мы считаем, что аукцион необходимо отменить!» — подчеркнул депутат.

Он добавил, что «Алтын Булак» — это единственная здравница, которая принадлежит городу Бишкеку. Вместо продажи нужно искать другие пути для пополнения бюджета, чтобы сохранить этот объект для нужд горожан.

Мэрия Бишкека опровергает информацию о продаже пансионата «Алтын Булак».

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в данной публикации формулировка текста вводит в заблуждение общественность, так как в первой части отмечается, что пансионат сдается в аренду, а в конце утверждается, что это продажа.

«Данный объект не выставлен на продажу. Он выставлен на аукцион в арендное пользование сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Согласно оценке независимого эксперта, сумма арендной платы в год составляет 6 миллионов 583 тысячи сомов. Предварительная сумма ежемесячной арендной платы — 548 тысяч 583,30 сома.

В мэрии отмечают, что строительство новых объектов требует больших финансовых средств, которые не предусмотрены в местном бюджете.

Так, ранее управлением капитального строительства разработан проект по строительству пансионата, где сметная стоимость определена на основе проекта в размере 750 миллионов сомов.

В целях рационального использования муниципальной собственности принято решение провести работы по привлечению инвестиций в данный пансионат.

По условиям договора аренды арендатор обязуется:

— произвести снос муниципальных зданий, сооружений на территории пансионата «Алтын Булак»;

— осуществить строительство пансионата, в соответствии с законодательством КР в сфере градостроительства и архитектуры;

— все построенные сооружения и здания должны быть переданы на баланс муниципалитета по истечению договора аренды;

— предоставление льготных условий сотрудникам мэрии и структурных подразделений мэрии Бишкека в количестве 50 мест в год по предоставленному списку арендодателя.

На коллегии мэрии города Бишкека по итогам 2024 года председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев особо отметил важность привлечения инвесторов и создание необходимых условий для привлечения инвестиций.

Мэрия также напомнила о статье 3 Закона КР «О защите от недостоверной информации». В случае распространения ложных сведений муниципалитет оставляет за собой право принять соответствующие меры.

Отметим, что пансионат «Алтын Булак» эксплуатируется с 1975 года, и за все время не проводился капитальный ремонт. Площадь — 3,19 гектара, из них 0,59 — пляжная зона.



