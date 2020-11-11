В сдаче муниципального имущества в аренду депутаты усмотрели коррупцию

В сдаче муниципального имущества в аренду есть коррупционные риски. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил депутат Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что при продлении договоров плата увеличивается по-разному: кому-то на 20 процентов, кому-то на 300 процентов. «Здесь скрыт коррупционный инструмент, потому что комиссия по предоставлению объектов в аренду на свой выбор принимает решение, кому на сколько поднять стоимость», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что ранее муниципалитет исключил из ее состава депутатов Бишкекского городского кенеша, что, по его словам, неправильно.

Начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев отметил, что при вынесении решения комиссия опирается на положение, которым утверждена методика расчета арендных платежей, в частности в ней закреплены четыре коэффициента.

Депутат Мизайимдин Калыков поинтересовался, почему муниципалитет продлевает договоры, а не выставляет объекты на электронный аукцион. «Для всех должны быть единые правила. В положении же указано, что должно быть по аукциону. Тогда бизнесменам будет понятно. А сейчас почему-то избирательно. Кому-то снизили, кому-то подняли», — отметил он.

Нурдин Тынаев отметил, что через аукцион сданы около 30 новых объектов. «В положении закреплена норма, по которой мы можем продлевать договоры. Но при этом уже делаем расчет по новому положению, коэффициентам. Стоимость нашей аренды сейчас приблизилась к рыночной. Всего было продлено 272 договора. Кроме того, есть Гражданский кодекс, в котором указано, что если одна из сторон изъявила желание продлить договор, то должна быть пролонгация. Он стоит выше положений БГК», — ответил он.