13:13
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

В сдаче муниципального имущества в аренду депутаты усмотрели коррупцию

В сдаче муниципального имущества в аренду есть коррупционные риски. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил депутат Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что при продлении договоров плата увеличивается по-разному: кому-то на 20 процентов, кому-то на 300 процентов. «Здесь скрыт коррупционный инструмент, потому что комиссия по предоставлению объектов в аренду на свой выбор принимает решение, кому на сколько поднять стоимость», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что ранее муниципалитет исключил из ее состава депутатов Бишкекского городского кенеша, что, по его словам, неправильно.

Начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев отметил, что при вынесении решения комиссия опирается на положение, которым утверждена методика расчета арендных платежей, в частности в ней закреплены четыре коэффициента.

Депутат Мизайимдин Калыков поинтересовался, почему муниципалитет продлевает договоры, а не выставляет объекты на электронный аукцион. «Для всех должны быть единые правила. В положении же указано, что должно быть по аукциону. Тогда бизнесменам будет понятно. А сейчас почему-то избирательно. Кому-то снизили, кому-то подняли», — отметил он.

Нурдин Тынаев отметил, что через аукцион сданы около 30 новых объектов. «В положении закреплена норма, по которой мы можем продлевать договоры. Но при этом уже делаем расчет по новому положению, коэффициентам. Стоимость нашей аренды сейчас приблизилась к рыночной. Всего было продлено 272 договора. Кроме того, есть Гражданский кодекс, в котором указано, что если одна из сторон изъявила желание продлить договор, то должна быть пролонгация. Он стоит выше положений БГК», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172544/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Объединить и сократить. В БГК предлагают изменить структуру мэрии
Арендаторы муниципального имущества должны погасить долги до конца года
Цифра дня. 56,4 миллиона сомов поступило в ФУГИ от аренды госимущества
Мэрия сдала через электронный аукцион 14 помещений
В мэрии начался первый онлайн-аукцион по сдаче в аренду помещений
На частную собственность не претендуем. Мэрия о реестре муниципального имущества
Более 1,4 тысячи многоэтажных домов в Бишкеке числятся в собственности у мэрии
Заброшенное здание за 256 тысяч сомов. Как ФУГИ тендеры проводит
Битва за бомбоубежище в Бишкеке. На чьей стороне правда
Против сотрудников мэрии города Ош возбудили уголовное дело
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Бизнес
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
11 ноября, среда
13:06
Сбил пешехода и скрылся. В Бишкеке разыскивают водителя авто Сбил пешехода и скрылся. В Бишкеке разыскивают водителя...
13:02
Выборы президента. Клара Сооронкулова подала в ЦИК уведомление об участии
12:59
ГСБЭП: 280 миллионов сомов выплатила в бюджет компания в рамках уголовного дела
12:57
Четвертый митинг в Бишкеке. К зданию Минздрава вышли нуждающиеся в гемодиализе
12:45
Объединить и сократить. В БГК предлагают изменить структуру мэрии