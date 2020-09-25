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Общество

В Бишкеке открыли онлайн-школу современного искусства

В Бишкеке открыли онлайн-школу современного искусства. Об этом в Facebook сообщила пользователь Diana Una.

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По ее словам, проект запустили активисты в экспериментальном режиме.

«Насколько она будет развиваться, зависит во многом от наших совместных усилий и интереса, а пока мы предлагаем просто неформальное общение и обмен идеями. БиШСИ — это динамическая онлайн и офлайн площадка, которая предлагает на своей базе аккумулировать и продвигать практики, рассуждения, опыты искусства в разных его проявлениях как на уровне медиумов, так и на уровне художественных решений. Мы неформальное, самоорганизующееся объединение, которому интересно обмениваться мыслями, эмоциями и энергией в связи с искусством как практикой, и мы вовлекаемся в создание школы на безвозмездной основе», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166414/
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