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Общество

Дорога в школу. В Бишкеке благоустраивают территорию гимназии № 38

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали благоустраивать прилегающую территорию школы-гимназии № 38. Об этом сообщила мэрия столицы.

По ее данным, в микрорайоне «Аламедин-1» от дома № 34 до ворот учебного заведения вдоль проезжей части сотрудники устанавливают 100-метровое металлическое ограждение.

«Раньше стихийная парковка загораживала путь учащимся и преподавателям. Кроме того, автомобили останавливались на газоне и ломали зеленые насаждения», — отметили в муниципалитете.

Теперь ученики будут ходить в школу по безопасной дороге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285212/
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