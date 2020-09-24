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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Генпрокуратура запросила экстрадицию сына полпреда Баткенской области

Генпрокуратура запросила экстрадицию сына полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдырахманова Азиза Орозбаева. Информацию об этом 24.kg подтвердили в надзорном органе.

Уточняется, что документ был направлен в Россию 22 сентября.

Напомним, сын полпреда Баткенской области был задержан в Москве 4 сентября. Его объявили в розыск за мошенничество.

В марте 2019-го в Бишкеке трое граждан, войдя в доверие к предпринимателю, под предлогом покупки ввезенных из-за границы иномарок завладели автомашинами Toyota Avalon стоимостью 1 миллион 397 тысяч сомов ($20 тысяч) и Hyundai Elantra стоимостью 768 тысяч 350 сомов ($11 тысяч). Предпринимателю причинен материальный ущерб на 2 миллиона 165 тысяч 350 сомов. Среди подозреваемых оказался Азиз Орозбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166318/
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Генпрокуратура запросила экстрадицию сына полпреда Баткенской области