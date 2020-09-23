Выборы-2020. Представителя партии «Республика» подозревают в подкупе избирателей

Начальник штаба партии «Республика» по Кадамджайскому району вызван на допрос в милицию. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

По данным милиции, вчера в Кадамджайском районе прошла встреча политорганизации с населением. По полученной информации, глава штаба К.М. раздавал деньги тем, кто пришел на встречу.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей». Начато досудебное производство», — сказали в УВД.

Отметим, что ранее в соцсетях опубликовали видео. На кадрах видно, как мужчина отсчитывает деньги и передает их женщинам.