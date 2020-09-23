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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Акция «Против всех» на площади Ала-Тоо незаконна, заявляют сотрудники милиции

Фото 24.kg. В Бишкеке проходит митинг «Против всех»

Правоохранительные органы попросили участников митинга «Против всех» прекратить акцию на площади Ала-Тоо и переместиться в сквер имени Максима Горького.

Участники акции, организатором которой стала Партия зеленых, вышли на площадь незаконно. Об этом на месте сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По их словам, суд определил место для митинга — в сквере имени Максима Горького.

Однако правозащитница Токтайым Уметалиева заявила, что акцию организовала она, и судебного решения у нее нет. «Никакая партия не имеет отношения к митингу. Мы с женщинами вышли сюда сами», — сказала она.

Митингующим дали 10 минут, чтобы покинуть площадь Ала-Тоо.

Активисты решили разделиться: одна половина направилась в сквер Горького, другая осталась на площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166112/
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