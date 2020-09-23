Акция «Против всех» на площади Ала-Тоо незаконна, заявляют сотрудники милиции

Правоохранительные органы попросили участников митинга «Против всех» прекратить акцию на площади Ала-Тоо и переместиться в сквер имени Максима Горького.

Участники акции, организатором которой стала Партия зеленых, вышли на площадь незаконно. Об этом на месте сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По их словам, суд определил место для митинга — в сквере имени Максима Горького.

Однако правозащитница Токтайым Уметалиева заявила, что акцию организовала она, и судебного решения у нее нет. «Никакая партия не имеет отношения к митингу. Мы с женщинами вышли сюда сами», — сказала она.

Митингующим дали 10 минут, чтобы покинуть площадь Ала-Тоо.

Активисты решили разделиться: одна половина направилась в сквер Горького, другая осталась на площади.