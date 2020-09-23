11:58
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Избитый в селе Алыш агитатор рассказал подробности инцидента

Вопрос о задержании участников драки в селе Алыш Нарынской области решится по результатам экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Читайте по теме
Выборы-2020. В Нарыне избили агитатора партии «Республика»

Уточняется, что в настоящий момент все участники, кроме пострадавшего Алтынбека Асекова, находятся в ОВД. Их допрашивают.

В социальных сетях появилось видео, где Алтынбек Асеков рассказал, из-за чего призошла драка.

«Я работаю старшим агитатором в партии «Республика» в селе Алыш. Агитаторы из «Мекеним Кыргызстана» приехали в наше село и стали забирать людей в Нарын, чтобы они там голосовали по форме № 2. Даже одного из агитаторов забрали. Конфликт произошел из-за этого. Вчера Толон Тологонов и Максат приехали в Алыш опять для того, чтобы вывезти людей. Когда мы сказали, что не отдадим, они начали нас запугивать. Сейчас я в больнице, меня сильно ударили по голове, сломаны ребра», — сказал Алтынбек Асеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166094/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В Нарыне избили агитатора партии «Республика»
Выборы-2020. Центризбирком обратился к политпартиям по факту драки в Араване
Три уголовных дела возбуждено по факту драки в Иссык-Атинском районе
Выборы-2020. ЦИК не станет пока рассматривать инцидент в Араване
В ГУВД рассказали подробности драки в Иссык-Атинском районе
В Иссык-Атинском районе произошла массовая драка. Шесть человек в больнице
Выборы-2020. ЦИК рассмотрит на заседании происшествие в Араване
Выборы-2020. После массовой драки в Араванском районе уволен начальник ОВД
Выборы-2020. После драки в Араване кандидатов двух партий вызвали на допрос
Выборы-2020. ЦИК не может проводить расследование инцидента в Араване
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Россия сняла ограничения на&nbsp;въезд кыргызстанцев на&nbsp;территорию страны Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
11:43
Выборы-2020. Избитый в селе Алыш агитатор рассказал подробности инцидента Выборы-2020. Избитый в селе Алыш агитатор рассказал под...
11:28
«Мекеним Кыргызстан» № 4 запустит проект «Активный гражданин»
11:21
COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умерли
11:01
За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
10:55
Мэр Бишкека уволил чиновника, отвечающего за цифровизацию столицы