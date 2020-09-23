Выборы-2020. Избитый в селе Алыш агитатор рассказал подробности инцидента

Вопрос о задержании участников драки в селе Алыш Нарынской области решится по результатам экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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Уточняется, что в настоящий момент все участники, кроме пострадавшего Алтынбека Асекова, находятся в ОВД. Их допрашивают.

В социальных сетях появилось видео, где Алтынбек Асеков рассказал, из-за чего призошла драка.

«Я работаю старшим агитатором в партии «Республика» в селе Алыш. Агитаторы из «Мекеним Кыргызстана» приехали в наше село и стали забирать людей в Нарын, чтобы они там голосовали по форме № 2. Даже одного из агитаторов забрали. Конфликт произошел из-за этого. Вчера Толон Тологонов и Максат приехали в Алыш опять для того, чтобы вывезти людей. Когда мы сказали, что не отдадим, они начали нас запугивать. Сейчас я в больнице, меня сильно ударили по голове, сломаны ребра», — сказал Алтынбек Асеков.